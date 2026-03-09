El engaño digital y el “cerebro frito”: el verdadero costo de la revolución de la IA

La inteligencia artificial ya nos está viendo la cara. Entre deepfakes, voces clonadas y textos que suenan irreales de tan perfectos, la confianza en internet se está desmoronando a pedazos. Ahora, tanto empresas como usuarios comunes se ven obligados a inventar pruebas sobre la marcha para saber si están tratando con una persona de carne y hueso o con una máquina. Imagínate la situación de Hany Farid, profesor de ciencias de la computación en la Universidad de California en Berkeley y experto en análisis de imágenes. Hace poco le preguntaron si aceptaría platicar con el expresidente de Estados Unidos sobre la tecnología de los deepfakes. Conforme avanzaba la videollamada, la experiencia de tener a Obama frente a él, con esa voz y ritmo tan inconfundibles, se volvió bastante perturbadora. Farid no dejaba de pensar que estaba ante un engaño. “Quería pedirle que se pasara la mano por la cara”, confiesa.

La caída de nuestras defensas visuales

Hasta hace muy poco, pedirle a alguien que moviera la mano frente a la cámara era la prueba de fuego para cazar un impostor digital, ya que la imagen solía distorsionarse. Pero Farid simplemente no pudo atreverse a mirar al expresidente a los ojos y exigirle que demostrara su humanidad. Durante diez largos minutos se preguntó si le estaban tomando el pelo. Y aunque esta vez todo era real, sus dudas reflejan la tremenda paranoia que la IA ha sembrado en nuestras interacciones digitales. La tecnología avanza tan rápido que esos trucos caseros ya no sirven de nada. El mismo Farid lo demostró en una entrevista reciente con Bloomberg Businessweek, donde cambió su propia cara por la de Sam Altman, el director de OpenAI. Claro, había un ligero desfase de audio y la mirada se veía un poco vacía, pero Farid podía rascarse el cachete o pasarse una lámpara por la cabeza sin que el filtro fallara. La regla de oro actual es cruda: el simple hecho de ver a alguien en una videollamada ya no es garantía de nada.

El nuevo juego de la imitación

Llevamos preparándonos para esto desde 1950. Fue entonces cuando Alan Turing propuso su famoso “juego de la imitación”, donde un juez intentaba descubrir si platicaba con una máquina o con un humano a través de mensajes de texto. Con el tiempo, esto evolucionó a los molestos captchas de internet. Te pedían descifrar letras chuecas o identificar fotos de perritos sonriendo para poder comprar boletos para un concierto. Hoy en día, la llegada de los modelos de lenguaje de gran escala ha destrozado estas barreras. Los investigadores han comprobado que la IA puede resolver captchas complejos sin sudar. Es más, en un estudio reciente con 126 personas, el 73% de los participantes creyó que GPT-4.5 de OpenAI era un humano.

Esta crisis de confianza nos deja expuestos en todos los frentes. Ya sea que hables con un reclutador, un ligue de internet, tu mamá de vacaciones o un político de alto perfil, el riesgo de caer en un engaño sofisticado está ahí. Los estafadores ya clonaron la voz de Marco Rubio para hablar con diplomáticos estadounidenses. Hace poco, un empleado en Hong Kong soltó 25 millones de dólares porque un deepfake se hizo pasar por el director financiero de su empresa. A falta de herramientas oficiales, la gente está improvisando. Elizabeth Zaborowska, por ejemplo, era conocida en su agencia de marketing en Nueva York por usar muchísimos guiones largos en sus textos. Ahora, detalles ortográficos tan peculiares como ese se están convirtiendo en pequeños salvavidas que usamos inconscientemente para gritar nuestra humanidad. Modificamos nuestra forma de teclear, de contratar y de convivir con desconocidos, todo con tal de no caer en la trampa.

El espejismo de la productividad

Y mientras luchamos por no ser engañados por las máquinas, surge otro problema igual de grave: nos estamos agotando mentalmente por intentar controlarlas. La gran promesa de la inteligencia artificial era dejarnos descansar mientras la computadora hacía el trabajo pesado. La realidad es que nos está dando un nuevo dolor de cabeza. Un estudio reciente de Harvard Business Review revela que, lejos de facilitarnos la vida, la IA está provocando un fenómeno que los investigadores bautizaron como “cerebro frito”.

Tras encuestar a unos 1,500 trabajadores, los datos mostraron que andar brincando de una herramienta de IA a otra genera fatiga de decisión y un aumento en los errores. Uno de cada siete empleados reportó un cansancio mental brutal por tener que malabarear estos sistemas en la oficina. Julie Bedard, directora de Boston Consulting Group y coautora del estudio, lo resume a la perfección. La tecnología puede correr muy rápido, pero nosotros seguimos teniendo el mismo cerebro biológico de siempre. Para Bedard, estos hallazgos son una alerta roja de que tenemos que bajarle a nuestras expectativas sobre la productividad automatizada. Hay tareas donde la IA es una maravilla, pero la supervisión intensiva de estos sistemas nos está dejando exhaustos cognitivamente.

El precio de ser los niñeros digitales

Aquí es donde entra la paradoja. Si usas la inteligencia artificial para quitarte de encima tareas aburridas y repetitivas, el estrés baja. Pero si tienes que estar supervisando varios sistemas a la vez, la presión se dispara. Jack Downey, encargado de estrategia en Webster Pass Consulting, vive esto todos los días. Él usa IA para automatizar procesos y confiesa que, al final de su jornada, siente un tipo de agotamiento que nunca antes había experimentado en un día normal de oficina. Te la pasas esperando y cambiando de marcha constantemente. Un proceso toma cinco segundos, otro cincuenta y el siguiente cinco minutos. Tienes varias ventanas abiertas intentando armar un rompecabezas a diferentes velocidades.

Además, como la capacidad de la IA parece infinita, el perfeccionismo te atrapa. Downey cuenta que a veces es casi imposible detenerse. Como siempre existe una posible mejora a la vuelta de la esquina, terminas perdiendo horas enteras solo para escribir la instrucción perfecta y decirle a la máquina exactamente qué hacer.

Un cambio de mentalidad obligatorio

Durante años nos vendieron la idea de que la tecnología permitiría que menos personas hicieran mucho más trabajo en tiempo récord. Si las empresas no se dan cuenta de que sus equipos ya están llegando al límite cognitivo, sus ganancias van a terminar pagando los platos rotos. Los empleados con el “cerebro frito” cometen más equivocaciones, toman decisiones más lentas y arrastran una fatiga constante. La solución no es apagar las máquinas y regresar al pasado. Se trata de rediseñar nuestra forma de trabajar desde cero, en lugar de simplemente agarrar los procesos que ya teníamos y aventarles inteligencia artificial encima.