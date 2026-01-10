Nuevos informes adelantan la llegada del iPhone Air 2 y oportunidades para capitalizar tu viejo equipo

El panorama tecnológico se ha visto sacudido por recientes filtraciones que prometen cambiar la hoja de ruta de Apple. Aunque hasta hace poco los rumores apuntaban a que el esperado iPhone Air 2 sufriría un retraso hasta 2027 debido a complejas revisiones de diseño, nueva información sugiere que el siguiente capítulo en la saga de dispositivos ultradelgados podría llegar mucho antes. Según el filtrador Fixed Focus Digital, la compañía de Cupertino tiene planes de presentar el iPhone Air 2 en su habitual evento de otoño, a principios de septiembre de 2026, adelantándose un año entero a las previsiones anteriores que sugerían una eliminación temporal del dispositivo en la agenda.

Estrategias de marca y producción en marcha

La decisión de Apple de nombrar a su modelo más reciente simplemente como “iPhone Air” enviaba un mensaje claro: la intención de no atarse al ciclo tradicional de actualizaciones anuales, omitiendo deliberadamente un número para evitar la expectativa de un sucesor inmediato, muy al estilo del iPhone SE. Sin embargo, las nuevas afirmaciones desafían esta lógica. Además, el informante ha reforzado reportes previos sobre el iPhone 17e, asegurando que este modelo ya se encuentra en fase de producción masiva y es muy probable que haga su debut oficial durante el evento de primavera de Apple, que típicamente se celebra en el mes de marzo.

