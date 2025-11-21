La prueba de fuego para la IA: Nvidia y el nerviosismo de Wall Street

La industria de la inteligencia artificial se prepara para encarar una prueba monumental y el mercado ya resiente la tensión. La reciente volatilidad bursátil no es casualidad, pues responde en gran medida a los temores crecientes sobre una posible burbuja en el sector tecnológico. Todo el peso de esta incertidumbre recae ahora sobre los hombros de Nvidia, la compañía más valiosa del mundo y columna vertebral del auge de la IA, que presentará sus resultados trimestrales este miércoles tras el cierre de la campana.

El peso de un gigante en los índices

No es exagerado decir que el repunte del mercado de valores, que se había mantenido prácticamente ininterrumpido desde abril hasta el tropiezo de este mes, depende en gran medida de lo que reporte el fabricante de chips. Nvidia se ha consolidado como el estándar de oro en poder de cómputo para la inteligencia artificial, impulsando al mercado al alza durante los últimos tres años. Con una capitalización de mercado de 4.4 billones de dólares, la empresa es actualmente más grande que la economía de cualquier país, con excepción de Estados Unidos, China y Alemania.

Al representar aproximadamente el 8% del S&P 500, su influencia es desproporcionada. Esto significa que los inversionistas, incluidos aquellos con planes de retiro, están cada vez más expuestos tanto a las fuertes ganancias de la compañía como a una posible caída en el precio de sus acciones.

Dudas sobre la fatiga del sector

Los inversionistas están ansiosos por descifrar si la demanda de los chips de Nvidia —y su optimismo sobre el futuro— continúan en ascenso o si ya existen señales de fatiga en la inteligencia artificial. Un reporte de ganancias menos estelar de lo esperado por parte de Palantir, empresa tecnológica que utiliza IA para contratos gubernamentales, provocó una pausa en Wall Street y desató una venta masiva de acciones del sector en las últimas semanas.

Aunque los títulos de Nvidia han subido un 35% este año, han caído más de un 10% solo en lo que va del mes. Bob Elliott, director de inversiones en la firma de gestión de activos Unlimited Funds, señala que por primera vez el mercado está cuestionando si todo el revuelo mediático se traducirá en una realidad tangible. Si Nvidia no confirma las altas expectativas ya descontadas por el mercado, podríamos ver correcciones importantes.

Expectativas para la jornada bursátil

Mientras Wall Street aguarda, los futuros de las acciones estadounidenses mostraron un repunte este miércoles, intentando recuperarse de las ventas lideradas por el sector tecnológico. Los futuros del Nasdaq 100 avanzaron un 0.5%, mientras que los del S&P 500 sumaron un 0.4% y el Dow Jones registró un leve avance del 0.2%. Se espera que el reporte de Nvidia marque la pauta para el siguiente tramo del comercio de IA, con estimaciones de que las acciones podrían oscilar hasta un 7% en cualquier dirección tras el anuncio.

James Demmert, CIO de Main Street Research, advierte que dada la creciente duda sobre la longevidad del ciclo de la IA y las valoraciones actuales, cualquier cosa menor a un reporte y una perspectiva estelares podría dejar vulnerables a los índices bursátiles. No solo se analizarán los números, sino cada palabra del director ejecutivo Jensen Huang, consideradas un termómetro de la salud de todo el ecosistema tecnológico.

El contexto macroeconómico y el gasto en tecnología

Más allá de los chips, existen inquietudes sobre el gasto masivo de las grandes tecnológicas en la infraestructura para el desarrollo de la inteligencia artificial. Crece el temor de que empresas como Amazon estén aumentando su endeudamiento para financiar estas ambiciones justo cuando la Reserva Federal podría frenar los recortes a las tasas de interés. De hecho, las minutas de la Fed, próximas a publicarse, estarán bajo la lupa para obtener pistas sobre la política futura y el estado de la economía, ya que los operadores se encuentran divididos sobre si habrá otro recorte de tasas en diciembre.

A este panorama complejo se suman datos mixtos sobre el consumo. Mientras que Target recortó su perspectiva de ganancias alertando sobre una temporada navideña débil, Lowe’s reportó ventas optimistas. Estos reportes, junto con los datos de empleo pendientes, servirán para calibrar la verdadera fortaleza de la economía estadounidense mientras el auge de la IA intenta justificar las inversiones multimillonarias que lo sostienen.