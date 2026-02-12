Del júbilo al miedo: Bitcoin se desploma mientras Ripple apunta a una valoración histórica

Junio de 2025 parece ahora un recuerdo lejano en el ecosistema de las criptomonedas. En aquel momento, todo era euforia; el Bitcoin había alcanzado un máximo histórico de 124,752 dólares, según datos de CoinMarketCap, y el mercado parecía imparable. Sin embargo, el panorama actual es drásticamente opuesto. En los últimos días hemos sido testigos de caídas consecutivas que han puesto a prueba los nervios de los inversionistas. En las últimas 24 horas, la principal criptomoneda apenas ha logrado sostenerse en la barrera psicológica de los 70,000 dólares, llegando a cotizar por debajo de esa cifra en algunas plataformas. Actualmente ronda los 71,600 dólares, lo que confirma una dura realidad: en cuestión de ocho meses, Bitcoin ha perdido más del 40% de su valor.

Un activo de riesgo en un entorno macroeconómico complejo

La narrativa de que Bitcoin serviría como un refugio seguro se ha desmoronado ante la actual coyuntura económica. Los inversionistas están optando por la cautela extrema, reduciendo su exposición al riesgo y tomando ganancias donde pueden. Este comportamiento no es exclusivo del mercado cripto; las bolsas tecnológicas también han sufrido correcciones severas tras unos resultados trimestrales que no cumplieron con las expectativas. Incluso el oro, que venía subiendo con fuerza, ha retrocedido.

El analista Joe DiPasquale explicaba recientemente en Forbes que el problema no es interno de las criptomonedas, sino del contexto global. Bitcoin y otros activos digitales se comportan como activos “high-beta”: son extremadamente sensibles a la liquidez del mercado. Cuando sobra el dinero, suben rápido; cuando la liquidez escasea, son los primeros en ser liquidados. A esto se suma que los bonos del gobierno están pagando mejores intereses y el dólar se ha fortalecido, encareciendo la compra de criptoactivos y empujando a los grandes capitales hacia instrumentos más seguros.

El contagio del sector tecnológico y el “miedo extremo”

La correlación con el mercado de valores es innegable. La reciente caída del 7.5% en Bitcoin siguió de cerca el desplome de los mercados asiáticos y el sector tecnológico estadounidense, donde resurge el temor a que la burbuja de la Inteligencia Artificial esté por estallar. Empresas como Google y Qualcomm han visto mermadas sus valoraciones, pero el caso de AMD fue particularmente brutal, con una caída del 17% apenas este miércoles.

Si revisamos el “Índice de Avaricia y Miedo” (Fear & Greed Index) de firmas como Alternative, la situación es alarmante: el indicador se sitúa en 12, señalando “Miedo extremo”. Es un contraste abismal comparado con el año pasado, cuando el índice rozaba los 80 puntos impulsado por la avaricia. El efecto dominó ha golpeado a todas las “altcoins”. Ethereum, que en agosto coqueteaba con los 4,800 dólares, hoy lucha en la zona de los 2,100. Solana se ha desplomado de 247 a 91 dólares, poniendo a prueba una vez más la paciencia de los “hodlers”.

Ripple mantiene la mirada en el horizonte del billón de dólares

A pesar de este mar de números rojos y volatilidad, hay líderes en la industria que se niegan a bajar la guardia. Brad Garlinghouse, CEO de Ripple, mantiene una visión ambiciosa para el futuro de su empresa y del sector en general. Durante una charla con la comunidad de XRP en la plataforma X, Garlinghouse se mostró convencido de que una empresa de criptomonedas alcanzará eventualmente una valoración de un billón de dólares (trillion, en la escala anglosajona), un hito reservado hasta ahora para gigantes como Nvidia, Apple o Alphabet.

“No dudo ni por un segundo que habrá una empresa cripto de un billón de dólares”, afirmó el ejecutivo. “Creo que Ripple tiene la oportunidad, si hacemos bien las cosas en alianza con el ecosistema general de XRP, de ser esa compañía”. No es una meta sencilla. En noviembre, Ripple levantó 500 millones de dólares de gigantes financieros como Citadel Securities y Fortress Investment Group, alcanzando una valoración de 40,000 millones. Para llegar a la meta del billón, la empresa necesitaría multiplicar su valor por 25.

Consolidación tras una racha de compras

Para sustentar este crecimiento, Ripple ha estado moviendo sus fichas agresivamente. El año pasado desembolsó miles de millones en adquisiciones estratégicas para robustecer su oferta, destacando la compra del bróker Hidden Road por 1,250 millones de dólares y la firma de gestión de tesorería GTreasury por otros 1,000 millones. También invirtieron 200 millones en la firma de stablecoins Rail y una suma no revelada en el proveedor de carteras Palisade.

Sin embargo, Garlinghouse aclaró que la estrategia para este año girará más en torno a la “integración” de estas nuevas piezas que a realizar nuevas compras masivas, aunque dejó la puerta abierta a ser “más inquisitivos” en la segunda mitad del año.

El CEO también reconoció la dura realidad del mercado actual, donde XRP y Bitcoin han caído un 33% y un 26% respectivamente en el último mes. “Tenemos un largo camino por recorrer y ciertamente no quiero pasar por alto eso”, comentó sobre la volatilidad reciente. No obstante, reafirmó que la razón de ser de Ripple sigue ligada intrínsecamente a su criptomoneda nativa. XRP es su “estrella del norte”. Aunque el token ha caído un 1.7% en las últimas 24 horas y cotiza alrededor de 1.38 dólares —lejos de su máximo histórico de 3.56—, la apuesta de la firma sigue siendo transformar la infraestructura financiera global a largo plazo.