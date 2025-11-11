Innovaciones de Samsung: Televisores con IA generativa y nuevas tarjetas MicroSD Express

Samsung está ampliando su presencia en el mercado de la electrónica de consumo con dos anuncios significativos justo antes de la temporada de compras navideñas. La compañía surcoreana no solo está integrando inteligencia artificial generativa avanzada en sus televisores de 2025, sino que también ha lanzado una nueva línea de tarjetas de memoria MicroSD Express, posicionándose estratégicamente en el sector de los videojuegos.

La IA conversacional llega a las pantallas

Samsung ha comenzado a implementar una nueva IA conversacional en su línea de televisores para 2025, permitiendo a los usuarios hacer preguntas mucho más naturales sobre lo que están viendo y otros temas. Esta actualización, anunciada inicialmente en septiembre, ya está disponible y ofrece soporte para varios idiomas.

El núcleo de esta innovación es el “Vision AI Companion”, una versión mejorada del asistente virtual Bixby de la compañía, ahora basada en inteligencia artificial generativa. Según Samsung, los usuarios pueden emplearlo para consultar detalles sobre el contenido en pantalla; por ejemplo, preguntar por la filmografía de un actor, el autor de una obra de arte o el marcador final de un partido de futbol. Sin embargo, sus capacidades van más allá, ofreciendo recomendaciones de películas y series, consejos de cocina, tips de viaje e incluso la búsqueda de restaurantes locales.

El motor detrás del asistente

Esta nueva funcionalidad se impulsa mediante IA generativa, combinando varios modelos, incluidos Microsoft Copilot y Perplexity. Samsung asegura que el sistema puede manejar conversaciones fluidas, entendiendo el contexto y permitiendo preguntas de seguimiento. Dado que está integrado directamente en el televisor, las respuestas también tendrán un componente visual.

El Vision AI Companion se convertirá, de hecho, en el eje central para otras funciones de inteligencia artificial de la marca, como la optimización de imagen y la traducción en tiempo real. Aunque se anunció en la feria IFA en septiembre, ya está disponible en la gama de televisores 2025 y soporta 10 idiomas, incluyendo inglés, coreano y español. Para Samsung, el televisor es la principal vía de acceso a los clientes dentro del hogar, más allá de sus electrodomésticos inteligentes como refrigeradores o lavadoras, ya que la compañía no comercializa altavoces inteligentes.

Almacenamiento de alta velocidad

En paralelo a sus innovaciones en televisión, Samsung ha lanzado su propia línea de tarjetas MicroSD Express, las P9. Estas tarjetas llegan justo a tiempo para el Black Friday y la temporada decembrina, ofreciendo capacidades de 256GB y 512GB, y son compatibles con la nueva Nintendo Switch 2.

En cuanto a los precios, Amazon ya muestra un descuento para el modelo de 512GB, que con un cupón de 5 dólares baja de $99.99 a $94.99 dólares, situándose como una de las opciones más económicas en esta capacidad. Si bien Walmart ofrece su marca propia Onn de 512GB por un precio menor, $84.77, las reseñas indican que sus velocidades son notablemente inferiores.

El panorama de la Nintendo Switch 2

El modelo de 256GB de Samsung se vende por $54.99, lo que es $5 más barato que la tarjeta de memoria oficial de la Switch 2 (que, curiosamente, también fabrica Samsung). Sin embargo, para quienes busquen esa capacidad, se recomienda esperar, ya que Nintendo anunció que la tarjeta oficial de 256GB bajará a $39.99 durante el Cyber Monday.

Este lanzamiento ocurre en un momento clave para Nintendo. La Switch 2 ya se encuentra disponible en varias tiendas, incluyendo Amazon, sin necesidad de invitación. No obstante, la compañía advirtió recientemente sobre un posible aumento de precio de la consola en el futuro, tras haber incrementado ya el costo de sus accesorios. No se esperan descuentos en la consola para el Black Friday, por lo que las únicas alternativas más económicas serían modelos de importación o consolas usadas en diversas plataformas de venta.