Precios del Gas LP: Ligeros Aumentos en México Mientras la Flota Global se Moderniza

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha publicado la actualización semanal de los precios máximos para el gas LP en el territorio nacional. Esta semana, la mayoría de las regiones presentan ligeros incrementos, impactando el presupuesto de las familias mexicanas. Este ajuste subraya la volatilidad del mercado energético, mientras que, a nivel global, la industria del transporte de gas invierte en tecnología de punta para optimizar la logística.

Panorama en la Zona Centro del País

Para los habitantes de la Ciudad de México, el tanque de gas costará un poco más. La CRE fijó el precio máximo en 20.39 pesos por kilogramo, lo que representa un aumento de 9 centavos respecto a la semana anterior. En el caso del litro, este se situará en 11.07 pesos, 10 centavos más caro. Esta tarifa aplica de manera uniforme para las 16 alcaldías de la capital.

Mientras tanto, en el Estado de México, específicamente en Toluca, la capital mexiquense, el costo por kilo alcanzará los 20.80 pesos, 8 centavos más. El precio por litro en esta zona y otros municipios céntricos de la entidad se fijó en 11.23 pesos, un alza de 4 centavos. Puebla también ve un incremento, con el kilo en 20.59 pesos (7 centavos más) y el litro en 11.12 pesos (4 centavos más).

Ajustes en Occidente, Sureste y Norte

La tendencia al alza se replica en otras latitudes. En Guadalajara, Jalisco, el kilogramo de gas LP se venderá hasta en 21.36 pesos, 7 centavos por encima de la semana previa, y el litro en 11.53 pesos, 3 centavos más. Para Quintana Roo, la capital Chetumal tendrá un precio de 20.30 pesos por kilo (8 centavos más) y 10.96 pesos por litro (4 centavos más).

El norte del país muestra un comportamiento mixto. En Baja California, la capital Mexicali reporta un bienvenido descenso: el kilo costará 20.71 pesos (11 centavos menos) y el litro 11.18 pesos (6 centavos menos). Curiosamente, en Monterrey, Nuevo León, el precio por kilo sube 3 centavos para quedar en 21.40 pesos, pero el precio por litro reporta una baja de 14 centavos, ubicándose en 11.55 pesos.

Innovación en el Transporte Marítimo de Gas

Mientras los consumidores lidian con estas fluctuaciones semanales, la industria global que mueve estos energéticos experimenta una transformación tecnológica. Recientemente, el astillero CIMC SOE celebró la ceremonia de bautizo de dos nuevos buques de transporte de Gas LP y Amoniaco para la compañía Exmar.

Estos barcos no son ordinarios; representan un avance significativo en el transporte de energía limpia. Están equipados con motores principales duales, capaces de operar con combustibles ecológicos. Esta tecnología les permite alcanzar velocidades de 16 nudos y, crucialmente, reducir de manera drástica las emisiones contaminantes y de efecto invernadero, cumpliendo así con las más estrictas normativas ambientales de la Organización Marítima Internacional (OMI).

Flexibilidad para un Mercado Complejo

La clave de estos nuevos buques radica en su adaptabilidad. Cuentan con tres tanques de carga tipo A de la OMI, un diseño que optimiza la eficiencia del espacio de carga y mejora el rendimiento económico general.

Más importante aún, estos tanques ofrecen una capacidad de carga flexible, pudiendo transportar diversos gases licuados, incluyendo no solo Gas LP, sino también amoniaco líquido y monómero de cloruro de vinilo (VCM). Esta versatilidad operativa es fundamental, pues permite a las embarcaciones adaptarse a las diferentes demandas del transporte, fortaleciendo su competitividad en el mercado. Esta alianza entre CIMC y Exmar consolida la capacidad de la región asiática como un polo de manufactura avanzada para buques de alta tecnología.